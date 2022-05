Sébastien GUILLOT

Certifié Calyxis CEPR n°0008/conduite de système HACCP/SMSDA, validité : 07/11/2019



Après une riche carrière militaire, dans les domaines de la restauration et de la sécurité sanitaire des aliments et des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux chaudes sanitaire dans le cadre de la prévention du risque lié aux légionelles, j'ai créée mon entreprise de formation et de conseil pour apporter mon expérience et mon expertise à des professionnels désireux d'améliorer la qualité de leurs prestations.



Vous pourrez me connaître d'avantage en visitant mon site web :



Mes compétences :

Audit

Formation

Conduite système HACCP

Prévention risque Légionelle

Eaux destinées consommation humaine

Sécurité sanitaire des aliments

Restauration

Assurance Qualité

Inpections sanitaires

Agroalimentaire