Sébastien GUINFOLEAU

Commercial dans le B2B depuis plus de 15 ans, j'apprécie les activités relationnelles avec une forte implication produits et solutions.

Ma satisfaction au quotidien est de trouver les solutions adaptée auprès de mes clients dans le but de développer une relation inscrite dans la durée.

Le développement et la fidélisation de mes clients sont la récompense du travail de prospection et de conseil que je pratique sur mon secteur, ainsi que de ma connaissance des produits et solutions technologique que je propose.

Mes aptitudes s'appliquent également à titre personnel dans mon activité musicale (association/groupes de musiques, développement de la communication (affiches, site internet...).



Mes compétences :

Excel

Word

Bureautique

Powerpoint

Vente B2B