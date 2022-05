Sebastien GUYOT

COMPETENCES PROFESSIONNELLES



- Vente B&B .

- Connaissance technique industrielle et agricole

- Gestion et organisation, exploitation portefeuille client grand compte.

- Gestion exploitation, management, maintenance

- Polyvalent, Autodidacte



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

JANVIER 2013 à ce jour

Associé d’une entreprise agricole élevage de veaux (300 têtes)

Suivi chantier Création d’un bâtiment neuf.

Gestion contrat avec intégrateur.

Participation à mise en place des automates de distributions.

Maintenance techniques des pompes et systèmes de ventilation, électrovannes.

Gestion rentabilité et optimisation de l’outil.



JANVIER 2008 à ce jour

Cadre Commercial Vente de Services aux Entreprises

VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE

Développement et suivi de l'activité commerciale pour les PME et grands comptes.

Gestion d’un portefeuille de 4 Millions de CA.

Pilotage réponse AO.

Mise en place de solution technique adaptée au milieu industriel

Assurance de la réalisation de nos obligations contractuelles dans le respect de la qualité et de la rentabilité des prestations effectuées.

Maître d’apprentissage.



JANVIER 2007 à JANVIER 2008

Chargé d’affaires

Et Adjoint au responsable Exploitation VEOLIA PROPRETE ARRY (80)

Encadrement et management du personnel d’exploitation 10 à 20 salariés.

Remplacement du responsable d’exploitation du centre.

Développement et maintient des relations commerciales avec les clients de l’agence.

Réalisation et coordination des plannings.

Management.



JANVIER 2001 à JANVIER 2007

Commercial vente de services aux entreprises VEOLIA PROPRETE à AMIENS (80)

Développement et maintient des relations commerciales avec les clients de l’agence.

Participation aux appels d’offres avec le bureau d’études.

Suivi clients (portefeuille de 150 clients).



JANVIER 1998 – DECEMBRE 2000

Animateur de collecte sélective au SIVOM de la Région de Pernes

Syndicat Mixte du Ternois.

FORMATIONS



1998 Bac Professionnel Bureautique.

1993 BEPA Laboratoire option Transformation.



DIVERS

Sapeur-Pompier volontaire depuis 1993, Chef d’agrée.

Apiculture.



Mes compétences :

Environnement

Technico commercial