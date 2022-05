Sébastien GUYOT

- Développement commercial en ingénierie industrielle et technique sur les secteurs de : Electronique, Informatique Industrielle, Moyens d’essais, Automatisme, Infrastructure informatique

- Management opérationnel de Business Unit,

- Management direct et transverse d’équipe commerciale,

- Création et marketing de nouvelles offres et business Model,

- Elaboration et tenue de budgets annuels / Reporting en Comité de Direction,

- Redressement et cession d’activité

- Ciblage et étude de dossiers de croissance externe.



Mes compétences :

Développement commercial

Management