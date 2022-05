Sebastien MAGNIN

De formation ingénieur généraliste, plus de huit ans d’expérience en tant que responsable production ou chef de projet dans de grandes entreprises sur des projets d’organisation industrielle. Au cours de mes expériences, j’ai pu :

· Gérer une unité de production (management, budget, diminution coût de production)

· Amélioration de la chaîne logistique, optimisation des flux d’approvisionnement et de production.

· Réaliser et délimiter le périmètre de projet d’industrialisation, les coûts associés, le planning de réalisation du projet, les outils de reporting et les moyens de mis en œuvre· Piloter l’amélioration de moyens existants ou la mise en place de nouveaux moyens.



Mes compétences :

Responsable Production