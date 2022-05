Sebastien HAAS

Venant de terminer mon Master 1, spécialisation comptabilité, contrôle de gestion et audit international, je recherche activement une seconde partie de césure à partir d’octobre 2014.



Désireux d’acquérir un solide bagage professionnel, je souhaite me constituer une expérience probante en Audit ou Contrôle de Gestion au sein d’un grand groupe international.



Mon cursus, au delà des périodes de stage, témoigne d’un réel intérêt pour la filière financière et comptable. Mes précédentes expériences m'ont permis de mettre à profit mes qualités tant relationnelles qu'opérationnelles sur des problématiques financières et de gestion de projets.



Mon professionnalisme, ma rigueur et ma grande capacité de travail en autonomie définissent ma personnalité.



Je suis à l'écoute d'offres de stage en l'Audit ou Contrôle de Gestion à partir d'octobre 2014 sur la région Rhône-Alpes. N'hésitez pas à me contacter !





Mes compétences :

ENI MEDIA plus

Logiciel comptable SAGE

Pack Office

SIAJE

SAP

Microsoft Excel