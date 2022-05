Sébastien HADOT

Attiré par les nouvelles technologies, l'internet et les appareils connectés, je dispose d'une expérience de plus de 6 ans sur ces secteurs.

Ma contribution à la mise en place de stratégies efficaces et rentables pour mes partenaires me permet d'avoir une bonne connaissance des enjeux du digital.

Rompu aux relations grands comptes, aux cycles de ventes moyens à longs, je prends plaisir à construire des propositions innovantes et personnalisées.

En veille sur les dernières évolutions de ces marchés, je suis en mesure de participer aux discussions portant sur les business models de demain.



Mes compétences :

Ingénieur commercial

Business development

Service

Grands comptes

VOD

Business

Commerce

Marketing

Digital

Web