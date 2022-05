Sébastien HALALI

Employé du secteur privé,



Je suis actuellement responsable d'affaires dans le TCE,



Notre métier de base, c'est l'ensemble des travaux du second oeuvre : Carrelage, électricité, peinture, plâtrerie, plomberie - sanitaire, revêtements de sol et muraux. Je traite, également des chantiers avec du gros oeuvre ; agrandissement de maison, modification et/ou ouverture maçonnerie et mur porteur, réfection de charpente. C'est avec nos équipes de collaborateurs expérimentés et spécialisés par métier que nous donnons forme à vos projets. Et fort de notre implantation géographique, nous avons développé des partenariats locaux avec des professionnels que nous avons rigoureusement qualifiés et qui partagent notre passion pour la qualité des réalisations et le respect des délais et du budget défini.



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Bâtiment

TCE

Gestion de contrats

Management