Sébastien HAMON

Après plus de 10 ans d'expérience en conseil en entreprise et en tant que DRH et Conseiller Prud'homal, j'ai souhaité créer Gest'RH pour apporter aux TPE et PME un support opérationnel en Gestion des Ressources Humaines mais aussi pour venir en soutien occasionnel d'équipes RH existantes dans des entreprises plus importantes.



Depuis 2009, Gest'RH se développe et confirme son positionnement, avec plus de 300 entreprises accompagnées, comme une agence de conseil opérationnel doublée d’un organisme de formation, spécialiste en Ressources Humaines, animée par une équipe d’experts ayant une grande connaissance terrain de la fonction RH et de la Direction des Ressources Humaines.



Mon expérience, ainsi que celle de mon équipe, nous permet d'intervenir rapidement et de façon opérationnelle avec des outils simples que les entreprises peuvent rapidement s'approprier.

Formateur en management et GRH (Universités de Montpellier et du Havre, Groupe WK - Liaisons Sociales/Lamy Social), j’interviens aussi en entreprise pour former les Dirigeants, managers et collaborateurs RH.



Fin 2013, pour répondre aux attentes de nombreux clients, je fonde FORMADEXP, un centre de formation continue pour adultes.



Formadexp développe à la demande de ses clients des parcours de formation dans des domaines d'expertises variés: Management (de terrain, interculturel...), Paie, Finance, Marketing mais aussi dans des domaines spécifiques tels que la Cosmétique, l'analyse sensorielle... Pour cela, Formadexp s'appuie sur une équipe d'experts dans chacun de ces domaines (experts indépendants, chercheurs universitaires...).



Au delà de la construction de parcours de formations spécifiques et adaptés, Formadexp propose de participer à la construction d'une partie du plan de formation de l'entreprise pour effectuer la recherche d'experts, construire et organiser les formations et offre ainsi une simplicité de gestion avec un seul interlocuteur, un seul fournisseur et surtout une seule méthode d'évaluation pré et post-formation homogène pour le suivi RH. Notre approche permet d'une part, de répondre aux nouvelles exigences liées à la réforme de la formation professionnelle tout en optimisant son budget formation et, d'autre part, de permettre à l'entreprise, grâce à cette externalisation des tâches, de développer l'efficacité et la performance de l'équipe RH.





