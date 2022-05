Sébastien HAROSTEGUY

Docteur en Histoire de l'art, ancien ATER et chargé de cours à l'Université de Bordeaux III, je serai Professeur des écoles dès la rentrée 2014 dans ma belle région d'Aquitaine.



Ma thèse s'efforce d'analyser les relations entre la création actuelle et l'art des périodes anciennes. Mettre au jour les mécanismes de la citation en peinture en m'appuyant sur une approche intertextuelle inspirée des processus de la sémiologie. Je me place notamment dans la lignée du travail de renouvellement iconographique accompli par le regretté Daniel Arasse.



Après plusieurs années d'enseignement en milieu universitaire, en école d'art ou encore à l'université du Temps Libre à Bordeaux, je débuterai dès septembre dans mon nouveau métier de Professeur des écoles. Cela ne m'empêchera pas de garder un oeil attentif et passionné à l'actualité artistique.



Mes compétences :

Histoire de l'art

Recherche

Enseignement