Sébastien HÉBERT

Depuis plus de 10 ans, j'élabore avec mes clients des solutions leur permettant d'atteindre leurs objectifs.

Financement des études des enfants, complément de revenus pour la retraite, remboursement anticipé de la résidence principale....etc

J'utilise tous les leviers qui me sont donnés pour maximiser les solutions. Taux d'emprunts faibles et réduction d’impôt notamment.

Mon métier est souvent décrié. Pour autant si on met de réelles convictions, motivations, dans l’intérêt du client, alors surement il est l'un des plus passionnant...

En tout cas, c'est ma façon de faire depuis 2005.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

gestion de patrimoine

Immobilier

Placements financiers