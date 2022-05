Sébastien HEBRAY

M. Hebray a choisi de rentrer dans la fonction publique pour trouver une stabilité mais aussi parce qu'il a le sens du service public.

Il a un parcours riche et a exercé dans de nombreux domaines tels les arts, les associations sociales et solidaires, l'aménagement paysager, l'écologie et notamment la biodiversité et les éco-quartiers.

Il a été formateur à l'école du paysage et en a retiré beaucoup de satisfactions.

Il sait s'appuyer sur un réseau important dans le domaine de l'aménagement et du paysage ; par exemple, il fait partie du réseau méditerranéen pour l'environnement et le paysage Volubilis.



En 2005, il opte pour la fonction publique et entre au ministère par le biais du concours externe d'agent d'exploitation. Il est affecté à la DDE du Rhône à la subdivision d'Anse. Il est rapidement repéré pour ses diverses compétences dont celles liées au dessin et il prend un poste au service du développement territorial de la DDE.

En 2009 il est reclassé dessinateur. Ses principales activités sont la cartographie de base de données et la communication visuelle.

En Juillet 2010 il intègre les Pôle Instruction contrôle du service territoriale centre de la DDTM 13 en tant qu'instructeur de permis.



Compétences acquises sur les différents postes tenus liées aux activités et connaissances suivantes :



– jardinage et aménagement espaces publics

– importante connaissance des plantes

– conteur (patrimoine architecture)

– gestion d'une pépinière forestière avec des personnes en difficulté (et management de ces personnes)

– travaux d'entretien routier

– dessin

– cartographie , notamment Mapinfo

– communication visuelle

– bonnes connaissances en informatique (internet, intranet, création de site, linux, mac, windows)

– formateur

– pratique du travail en réseau avec des paysagistes et responsables d'espaces verts



Entretien réalisé le 24 juin 2009 par Patricia Gronnier



