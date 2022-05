Sébastien HELOIN

Issu d'une formation dans le milieu automobile (BEP + BAC Pro Maintenance Automobile ), j'ai choisi de me réorienté dans l'informatique.



J'ai donc commencer dans le domaine en m'inscrivant à un BTS Informatique de Gestion , et aujourd'hui, je suis donc titulaire de deux licence professionnelles.



Etant polyvalent, aussi bien dans le développement que dans le réseau et le web design, je recherche donc un premier emploi dans le but d'acquérir de l'expérience, apporter de l'innovation à l'entreprise et gravir les échelons.





Mes compétences :

Adobe Flash

Développement web

Microsoft SQL Server

Adobe Dreamweaver

HTML

C#

MySQL

JQuery

PHP

Microsoft Visual Studio

Adobe Photoshop

Microsoft Office

ASP.NET

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

JQuery UI

Visual Basic .Net

CSS

Méthode agile

JavaScript

Prestashop

Wordpress

Java

Cisco

Norton Ghost

ActionScript 3

VLAN

DHCP

IIS

Routage IP

Active Directory

DNS

XML

J2EE

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows

Supports de communication

SCSS / SASS