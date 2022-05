Sébastien HÉNAULT

Graphiste indépendant, je propose mes services pour tous les secteurs d'activité.

J'interviens principalement dans 3 domaines :

Identité visuelle : Création de votre logo et de l'image de votre activité.

Print : conception de toute votre communication imprimée. Catalogue, brochure, affiche, flyer...

Web : création de votre site internet répondant à vos besoin et respectant votre charte graphique. Création de bannières publicitaires au format Flash ou Html. Optimisation du référencement.

Gestion de votre site : nom de domaine, hébergement, assistance et mise à jour.

Je vous propose une prestation entièrement personnalisée et sans intermédiaire.

Je mets également mon expertise dans le domaine de la PAO à votre service si vous souhaitez vous former à Photoshop, Illustrator ou Indesign.



Mes compétences :

Publicité

PAO et mise en page

Photographie

PAO

QuarkXPress

Adobe Dreamweaver CS5

Adobe Edge Animate

Adobe Premiere Pro

Adobe Illustrator CS6

After Effects CS6

Adobe InDesign CS6

Adobe Flash CS6

Adobe Photoshop CS6