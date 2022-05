Sebastien HERAMBERT

Au sein de la societe Chollet depuis septembre2016 ,je suis commercial sur le secteur 75,78,92,95,avec un portefeuille de 42 clients Chollet et 140 stations Total .

mes missions:preparer ma visite,commander ,catalogue,operation commercial,reassort,gestion lineaire,retour,merchandising,marketing,qualité lineaire, , prospection ,forum,salon et voir les statistiques vente et achat.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Négociation commerciale

maitrise des techniques commercial

Management

Marketing

Organisation du travail

Merchandising