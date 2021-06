Mickael NEGRIER

Integrant la societe pomona en juin 2001 pour reprendre un secteur parisien dans le milieu de la restauration commerciale. J'avais pour mission de prospecter developper fideliser une clientele de restaurant hotel brasserie.

Au bout de 4 ans j'ai decide de partir pour revenir en province sur nantes ou j'ai integre la societe distralis agrilait

En 2007 j'ai intégré la société Loeul et Piriot, où j'ai repris un poste de compte clé en septembre 2008.

La sociéte Loeul et Piriot ayant été racheté par Delpeyrat en septembre 2009, j'ai gardé mon poste au sein de Delpeyrat.

En juin 2012 j'intégre la société Aubret pour devenir compte clé national en PAI ( client industriel).

Mes missions sont le suivi le developpement et la prospection auprès de cette clientèle. Etre l interface entre les services adv r&d qualité logistique et contrôle de gestion pour une bonne communication entre les services.



Autonome, tenace, pointilleux, ordonné sont mes principales qualités.



Mes compétences :

bureautique

negociateur

rhd

industrie

developpeur

responsabilité commercial