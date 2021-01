Mathieu RICHARD

Agé de 31 ans, j'occupe le poste de Directeur de Région Nord Ouest au sein du groupe Delpeyrat.



Au travers de mon dynamisme, je suis passé de chef de secteur ouest à directeur régional nord ouest france en l'espace de 5 ans au sein du groupe Delpeyrat.



Homme de challenge, j’ai su relever le défi qui m’était proposé. En effet suite aux nombreux rachats du groupe Delpeyrat (Canard du Midi, Magicien vert, Muller, Montagne Noire, Chevalier, Loeuil et Piriot Traiteur). Ma mission a consistée à mettre en oeuvre et rationaliser l’activité sur l’ensemble des dossiers tout en maintenant la dynamisation commerciale.



J'ai su accompagner, former et transmettre mon savoir faire à mon équipe (5 chefs de secteurs) afin que ces derniers puissent atteindre un développement professionnel ainsi qu'un épanouissement au sein du groupe Delpeyrat.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Distribution

Vente