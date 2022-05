Sébastien HERCOUET

J’apporte clé en main, de la flexibilité à vos espaces grâce à la mise en place de murs mobiles, en vous accompagnant de la qualification de votre besoin à la pose sur site.



Diversifiez les usages et optimisez vos espaces !



L'entreprise Acoplan s’appui sur 40 ans d’expérience et bénéficie de la plus large gamme de murs mobiles en Europe.



Je suis votre interlocuteur unique sur la Bretagne, Les Pays de la Loire et La Manche.



Je suis à votre disposition pour vous apporter mon expertise en terme :



- Aménagement intérieur

- Acoustique

- Esthétique

- Fonctionnalité

- Maniabilité



Mes compétences :

Développement commercial

Cloison pliante

Suivi de chantiers

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Prescription

Mur mobile

Devis