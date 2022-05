19 ans d'expérience dans le secteur du second œuvre, actuellement Chargé d'affaire dans une entreprise d'aménagement d'intérieur.

Compétences :

- Conseil technique et appel d'offre

- Suivi de chantier en Ile de France et Province,

- Coordination des fournisseurs et sous-traitants

- Contrôle de la marge

etc . . .



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad