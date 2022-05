Sébastien HERNANDEZ, de nationalité française, né en 1979, cursus scolaire normal, passé par la procédure d'apprentissage en 1995 dans le cadre de l'emploi de mécanicien automobile.



En 2008, je décide d'accéder à une formation par correspondance sur l'objet du droit aux fins d'acquérir une solide culture juridique. (capacité en droit 2 ans).



En 2010 je confirme cette formation par alternance et par correspondance avec plus de 15.00/20.

Ce qui me permet d'accéder directement en seconde année de licence pro droit privé.



Cependant, les priorités actives qui ont été, à moment voulu, les miennes ne me permettaient nullement de poursuivre sur cette voie.. à regret.



Aujourd'hui, j'ai constitué une auto entreprise dans le métier de ma qualification primaire, et je dois m'employer me faire connaître pour durer car la compétence et les tarifs avantageux aujourd'hui ne suffitsent plus... .



A suivre .. .



Mes compétences :

Mécanique automobile

Netoyage automobile technologie sans eau

Analyse juridique: spécialisé DROIT DU TRAVAIL