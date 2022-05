Sébastien HERNANDEZ

Attiré par le challenge, j'aime relever les défis. Je dispose d’une expérience à la fois dans le transport et la logistique- ma formation initiale -mais aussi dans les activités commerciales par le biais de mes autres expériences. Très autonome, je m’adapte vite et aime les postes à responsabilité.



Organisé, méthodique et persévérant, de par mes autres expériences, j’ai développé un sens aigu du relationnel, amélioré sans cesse un potentiel commercial pour être à l’écoute du client et lui fournir le meilleur service possible.



J'aspire à évoluer dans un contexte professionnel stimulant et souhaite rejoindre une structure de renom.



Mes compétences :

Transport - solutions routières nationales et inte

Logistique

Management

Commerce