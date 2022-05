Sebastien HERON

Après 15 ans chez LEROY MERLIN en ayant fait plusieurs magasins dont un agrandissement et une ouverture de magasin, principalement sur le métier de chef de secteur matériaux et aménagement extérieur. Suivi d' une expérience de presque 2 ans chez Jardiland en tant qu'acheteur, je suis depuis Mai 2014 chef de produits chez WELDOM, une société du groupe ADEO, toujours envie de challenge, je souhaite découvrir d'autres métiers en lien avec une centrale d'achat et l'opérationnel tel que le métier d'animateur réseaux mais aussi responsable compte clef.



Mes compétences :

Vente

Management

Négociation

Développement commercial

Marketing

Communication