Sylvain MICHAUD

Collaborateur chez Leroy Merlin depuis 12 ans, j'occupe la fonction de Chef de secteur Logistique et Pose.



Ma mission est de contribuer à la Satisfaction Client par la rapidité et la fiabilité de la mise à disposition des produits que ce soient les produits en libre service ou sur commande. Cette fonction regroupe donc l'animation des services Réception, Retrait des Marchandises et Service Après Vente.



Dans mon magasin s'ajoute l'animation du service Pose. Via un réseau de professionnels son rôle est de développer le CA du magasin en proposant un service de qualité qui répond à un besoin clients.



J'ai occupé auparavant la mission de Chef de Secteur Services Clients (caisse-accueil) pendant 5 ans. Le rôle du Service Clients est de développer et d'ancrer dans le magasin une culture de Satisfaction et de Fidélisation Client. Secteur le plus nombreux du magasin, son animation revêt des enjeux de planification, de gestion affinée des frais de personnels et bien sûr de développement des Hommes.



Passionné par mon métier, j'ai à coeur d'être proche de mes équipes et de me mettre au service de mon magasin pour le rendre plus efficace pour mes collègues et mes clients.