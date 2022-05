Sébastien HERRERO

Après 10 ans comme vendeur informatique, je suis aujourd'hui manger secteur EPCS (Electro Photo Ciné Son) chez Carrefour.



Management d'une équipe de 13 personnes front et back office.

EPCS, SAV, billetterie et bijouterie.



Créateur et gestionnaire de la page facebook, du compte twitter et de l'application Android Carrefour Soyaux.



Véritable commerçant dans l'âme aux services clients, je développe mes résultats par une gestion précise des indicateurs commerciaux, de la démarque et de l'obsolescence produits.