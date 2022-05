Sébastien HERVE

Domaines de Competences :



Systèmes d’Exploitation SOLARIS, LINUX RedHat - Debian

Systèmes mail, messagerie, DNS, LDAP, Apache, Mysql

Outils de Supervision, Monitoring ( Nagios )

Langages SCRIPT SHELL, SQL, Perl, Python

Langues vivantes Anglais Conversation Courante et Technique



Formations Professionnelles:



Sun Solaris 10 Administration 1 et 2

Sun Java Entreprise System ( Messagerie )

Sun Java Entreprise System ( LDAP )

Sun Cluster 3

Red Hat 8

Scripting Shell

Lotus Domino 5

Perl

VMWare ESX/ESXi V4 + Debug

3Par Administration ( Baie stockage )

Tomcat Administration

VMWare What's Up V5

Microsoft Windows 2012 R2 Administration

Varnish Administration

NetApp

Python ( AlterWay )

Openstack ( Orsys )

VMware Cloud Orchestration and Extensibility [V7.1]



Mes compétences :

Linux

UNIX