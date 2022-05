Sébastien HIS

Titulaire d'un master management du sport, tourisme et événementiel sportif et de deux brevets d'Etat dont un dans les activités du cyclisme.



Postes occupés :



2000-2016 : 16 ans à la Fédération française de cyclotourisme (FFCT) sur un poste de conseiller technique puis de chargé de promotion événementiel.



2008-2013 : ayant toujours eu comme objectif de créer mon emploi et de développer ma propre activité j'ai créé une première entreprise, Variation Tout Terrain - Bretagne. Au bout d'un an, j'ai accueilli un associé. Ensemble, nous avons lancé Traveling Experience, une agence de voyage spécialisée dans les stages et séjours à vélo. Aujourd'hui l'agence fonctionne toujours sous le nom de Abicyclette Voyages.



2016-2018 : nouveau tournant dans ma carrière. J'ai choisi de me rapprocher de ma famille en acceptant un poste de coordonnateur de formation au sein de l'IRSS de Rennes. Deux années riches en expériences pendant lesquelles j'ai eu l'opportunité de développer mes compétences en tant que formateur et de coordonnateur (gestion des plannings et de l'équipe de formateurs, montage de dossiers d'habilitation nécessaire à la mise en place de nouvelles formations,...).



Juillet 2018 : départ en rupture conventionnelle. Toutes ces années depuis la revente de ma première entreprise, il me manquait quelque chose. Travailler pour soi, développer ses projets, prendre son destin professionnel entre ses mains,...



Septembre 2018 : création de la société Rollhis dans le but de lancer le premier complexe 100% vélo sur Rennes (35), le Roazhon Bike Park.



Le Roazhon Bike Park®

Le premier projet indoor sur le grand ouest de la France.



Alors que la pratique du vélo continue son essor sur la région rennaise et plus largement en France, que chaque jour de nouveaux pratiquants donnent leurs premiers coups de pédales dans les rues ou sur des zones aménagées, nous avons imaginé un lieu 100% vélo.

D’abord à destination des pratiquants avertis, le bike park sera aussi pourvu de zones d’apprentissage accessibles au plus grand nombre.

Ouvert 6j/7, c’est le lieu idéal pour ceux qui souhaitent apprendre, se perfectionner, partager, prendre du plaisir ou tout simplement s’amuser et peu importe la période dans l’année.

Notre challenge : Réussir à rassembler différentes pratiques du BMX et du VTT comme le freestyle, le street, le flat, le dirt, le trial et le Xcountry dans une seule et même structure.



Le contexte –

Politiques publiques en faveur du vélo, nouvelles infrastructures pour favoriser la sécurité des pratiquants, engouement pour son efficacité et son impact positif sur la santé et l’environnement.



« Prendre le temps de pratiquer, de s’octroyer une pause, d’apprendre, de partager, ... » sont les fondements du Roazhon Bike Park®



Adapté, grâce à ses 5000 m² évolutifs dédiés à la pratique.

Découverte de la pratique du vélo en liberté ou à travers nos stages d’initiation et de perfectionnement encadrés. Nos formations sont organisées le week-end, pendant les vacances scolaires et en soirée, pour tous les âges et pour tous les niveaux.

Unique, avec ses 4 univers culinaires

Basés sur un concept de « street food », notre restaurant proposera une cuisine variée et de qualité.



Idéal pour les « after work »

Le bar du Roazhon Bike Park® sera un lieu à fréquenter en toute convivialité entre deux sessions de bike park ou pour partager une planche et un verre entre amis ou collègues. Les petits plus : Les brunchs du dimanche et les cours de cuisine ouvert à tous.

Innovant, en plus de proposer les vélos de l’année, le magasin du Roazhon Bike Park® se différencie en développant un système de dépôt-vente garanti et en offrant la possibilité de bricoler soi-même son vélo.

Fonctionnel, avec ses 2 salles de séminaire pouvant accueillir vos formations et événements d’entreprise.

Educatif, avec ses 400 m² dédiés à l’apprentissage et à l’éducation routière.



Mes compétences :

Organisation

VTT

Accompagnement

Consulting

Microsoft Office 2007

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Gestion de projet

Marketing