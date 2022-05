Sébastien HO

En charge de la fabrication de pièces de petite série à forte valeur ajouté et de pièces de grande série, j’apporte des solutions techniques adaptées aux exigences du bureau d’études et aux contraintes de la fabrication. Je suis une force de proposition dans l’amélioration continue ainsi que dans l’aménagement de l’atelier et l’ergonomie du poste de travail. Mes diverses expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir des solides compétences dans les domaines du fraisage multi-axes positionné et continu, le tournage avec poste motorisé, la métrologie, je suis curieux et je désir comprendre et progresser professionnellement.



Mes compétences :

Siemens 840D, Shopmill, shopturn, Gcode, Centurion

Solidworks, ProE CAO

Mastercam, ProE FAO, Mayka

Microsoft Word, Excel