Sébastien HO

2 ans d'expérience dans le domaine de la Supply Chain management à travers l’Europe.

3 ans d'expérience dans la gestion de projets informatiques dans le domaine de l'assurance et des activités

bancaires à travers l’Europe.

- Travailleur assidu et attentif aux résultats de qualité.

- Bonne capacité à travailler dans un environnement multiculturel et cross-fonctionnel.

- Excellentes aptitudes en communication pour adapter le niveau de détail des informations aux différentes

strates de l'entreprise, afin de soutenir la prise de décision et favoriser la mise en œuvre de plan d'actions.

Fort intérêt dans les domaines du Supply Chain Management, l'analyse



Mes compétences :

AMOA

AMOA AMOE

AMOE

Chef de projet

Informaticien

Informatique