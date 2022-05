Sébastien HOCH

J'opère dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC-IT) en tant que gestionnaire de comptes clients et consultant commercial. Je peux ainsi y exercer mes connaissances et compétences acquises tout au long d'une formation pluridisciplinaire, mais également lors de missions professionnelles variées.



Mes pôles d'intervention: gestion de comptes et de la relation client, acquisition et suivi opérationnel de contrats, conseil en développement d'affaires technico-commerciales, veille technologique, intelligence économique, stratégie d'entreprise, affaires électroniques (GRC/CRM, e-Business, e-Gouvernement, e-formation), coordination de projets en réseau et équipes multiculturelles / à l'international.



Spécialisation: suivi et développement commercial dans les activités à valeur ajoutée technologique, tant du coté de la gestion de projet/personnes/ressources que de la démystification du volet technique vis-à-vis de l'humain.



Aptitudes aux langues étrangères: anglais, allemand et espagnol avancés, notions de luxembourgeois.



Et je propose: nouvelles idées et solutions pour mener à bien au sein de votre organisation un projet requérant une expertise technique. Autonomie pour la création et le suivi complet d'une activité pouvant impliquer des opérateurs à l'étranger.



* Si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose d'entrer en contact via la messagerie Viadeo. *



Mes compétences :

Business intelligence

Langues étrangères

Intelligence économique

Éthique

Key account management

Stratégie commerciale

Global account management

Veille commerciale

Account management

Veille technologique

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Gestion commerciale

Techniques de vente

Avant projet

Vente

Avant vente

Nouvelles technologies

Conseil IT

Information Technology

business coordination

Pre sales

Sales

Operational coordination

Analysis of Siemens market & competitors

Content Management

Customer Relationship Management

Project Planning

Taxation

e-Business

eLearning

international management

Virtualization

Microsoft Office

Apple Mac

Intranet

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Windows