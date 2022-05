Sébastien HOLLIER

Technicien CND depuis 2ans, récemment certifié UT2 COSAC toutes techniques.

Formé à l'ETSL puis à l'Institut de Soudure, j'ai surtout manipulé en UT manuel et multiéléments afin de contrôler la conformité de pièces en composites (structure NIDA et monolithiques). J'ai également pris part à quelques interventions RT, PT et Tap-Test en compagnonnage.

Je recherche activement un poste dans le secteur aéronautique en région parisienne de préférence même si je suis prêt à toutes autres éventualités dans le reste de la France.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet