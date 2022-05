Sebastien HOUÉE

Depuis 2001, notre société de proximité au service des syndics et professionels de la gestion technique de batiment pour l'entretien générale et la préservation de leur patrimoine immobilier:



Nous répondons à vos besoins de réactivité, de disponnibilité, de prix, de qualité de service et de suivi des prestations que nos clients sont en droit d'attendre de leur fournisseurs:



1- Département Hygiènes services

- Désinsectisation/dératisation/ Anti-pigeon

- Désinfection des V.O./ Travaux sur V.O.

- Entretien maintenance réeaux de ventilation (VMC ,CTA, desemfumage parking ..)

- Analyse expertise audit

- Débarras / blanchiment de locaux ( parking, locaux..)



2 - Département assainissement :

- Dégorgement d'urgence toute canalisation

- Curage hydrodynamique ou biologique

- Pompage toute fosse

- Inspection télévisé par camera

- Reparation /remplacement canalisation

- Entretien maintenance station de relevage (pompe..)



pour toute demande Email:br3d@orange.fr ou

TéL 01.45.47.21.07. Fax 01.45.47.58.02.



Vous pouvez aussi consultez notre siteArray



A très vite !!!



Mes compétences :

Bâtiment

Commerciale

Copropriété

Direction commerciale

Entrepreneur

Hygiène

Immobilier

Patrimoine immobilier

Rénovation

syndic

Syndic de copropriété