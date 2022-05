Etudiant en 3ème à Epitech Lyon, je recherche un stage de 4 mois dans le domaine des applications mobiles ou du web.



Mes compétences :

Spring Framework

SQL

Microsoft Visual Studio

Microsoft .NET Technology

MVC

Java

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

ECLiPSe

DeltaV

C++

Android

C

C#

Microsoft .NET

Unity 3D