Nathan PICHON-WALCHSHOFER

Bonjour,

Etudiant à Epitech en dernière année de Master en informatique, je suis actuellement en stage à temps partiel (3jrs/sem) d'une durée de 6 mois au sein de l'entreprise Sopra Steria Lille. Je suis sur un projet bancaire pour la refonte d'un outil de gestion. Les compétences liés à ce projet sont principalement web, angularJS / J2EE.

Je souhaite évoluer dans le domaine du web et m'orienter vers un poste de chef de projet dans le futur. Jeune et dynamique, je sais saisir les occasions quand celles-ci se présentent à moi. Je souhaite être un atout pour ma prochaine entreprise et espère la faire évoluer avec mes compétences. De la même manière, j'espère m'enrichir de diverses compétences et connaissances auprès de mes collaborateurs.



Mes compétences :

CSS3

JavaScript

QT5

Html/css

Language C

C++

SQL

UNIX

C

Windows

PHP

XP

Gestion de groupe