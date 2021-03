Thierry DESFORGES

Définition du "Hipster paysan" : les pieds dans la terre, la tête dans la matrice, le nez dans le guidon! Agronome et marketer expérimenté, passionné de technique et de méthodes, j'ai décidé de me laisser porter par un rêve : créer ma propre entreprise! C'était en 2013.

Le projet : réinventer le rapport des citadins avec la terre, créer le lien et revisiter les circuits courts.

Nom de scène : monpotager.com

Comment : grâce à une application interactive leur permettant de devenir jardinier, de cultiver à distance leur potager avant de recevoir le rendement de leur parcelle, à domicile, ou presque.

Résultat : 12 mois d'activité plus tard, plus de 3 millions de vues, 10000 inscrits et 110000 m² cultivés à Paris et à Lyon, dont les produits seront livrés vers 25 points relais.

www.monpotager.com



La société propose également ses services aux entreprises et aux collectivités : corbeilles de fruits, paniers hebdomadaires, restaurants collectifs, etc... Contactez-nous sans attendre, nos produits sont 5 à 10% moins cher que la concurrence et de meilleure qualité!



Deasys Group, la société qui héberge le projet, nourri l'ambition de devenir rapidement un acteur qui compte dans le domaine des circuits courts. La société propose également ses services en matière de développement de sites web, conseil en marketing stratégique, médias sociaux, gestion de projet, ... à tous les acteurs de la filière agricole et plus largement aux acteurs du monde du jardin. Dynamisme, agilité, innovation, performance sont les 4 adjectifs qui nous définissent le mieux!



Mes compétences :

agriculture

management

Gestion de projet

Direction generale

Digital

Marketing

AGILE

SCRUM

PRODUCT OWNER

Stratégie