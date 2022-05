Sébastien HUET

Toujours à l'écoute du marché

Postes recherchés :

- AMOA / MOA

- Directeur de projet

- Avant-vente dans les Systèmes d'Informations (SI)





Ma formation :

* Mai 2009 Obtention de la certification ITIL V3



* Mars 2007 Formation professionnelle CEGID - gestion commerciale et comptabilité



* 2001-2006 Ingénieur généraliste ESSTIN (Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de l'Ingénieur de Nancy) - Département ingénierie de production - Spécialité automatique

Obtention en parallèle d'un master recherche 2ème année Ingénierie Système en Automatique et Diagnostique



* 2003-2004 Année d'échange ERASMUS au Danemark - DTU (Danish Technical University) à Copenhague



* Juin 2001 Obtention du Baccalauréat Scientifique, spécialité mathématiques (mention AB)





Mes compétences spécifiques :

Langues : Anglais courant (800 points au TOEIC)

Espagnol (notions de base)



Gestion de projets : Gestion de budgets, coordination des équipes techniques, intermédiaire avec le client, rédaction de documentations (cahiers des charges fonctionnels, spécificités fonctionnelles, PAQ, cahier de recette, mode d'emploi utilisateur, spécificités techniques), animation de réunions et gestion de planning



Informatique :

- Maîtrise des logiciels de bureautique : MS Word, Excel, Access, Power Point, FrontPage

- Logiciels de statistiques : SAS, Matlab, Maple

- Développement d'applications dans les langages : C#, ASP, PHP, VB, VBA, JS, JSP

- Gestion de bases de données et SQL : sur SQL Serveur, MYSQL et Access

- Autres logiciels : CATIA, Pro Ingeneer



Mes compétences :

