Sébastien HUGOT

J'ai passé un BTS Electrotechnique à Nice, après une expérience dans la recherche et le développement de machine-outil chez Dynamic, GRIESSER France m'a fait confiance en me donnant la possibilité de m'investir dans l'amélioration continue (méthode LEAN), ma philosophie est que la standardisation n'est pas une finalité mais simplement la meilleure façon de faire connue à ce jour, que chaque problème à sa solution et qu'un problème est un objectif, travaillant en relation directe avec le responsable de production et les opérateurs, je m'épanouis dans le transfert de connaissances en organisant des formations 5S des opérateurs aux chefs de groupe. Aujourd'hui LEAN Coach, mon but est la formation d'animateurs pour démultiplier le LEAN.



Mes compétences :

JAT

Planification

5S

TPM

Méthode SMED

Production

Kanban

ERP

Lean

Google Sketchup

Gestion des stocks

Gestion de projet