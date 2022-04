Cyril COMMANDEUR

Ayant suivi un cursus comptabilité, finance, j'ai eu l'opportunité de réorienter ma carrière vers les Ressources Humaines.



Ce métier passionnant me permet d'acquérir de nouvelles compétences et d'être en contact avec tous les composants d'une entreprise.



Cela enrichit à la fois mon parcours professionnel mais également mon parcours humain et personnel.



Aujourd'hui, je cherche encore à développer mes connaissances dans ce nouveau métier.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Fiabilité

Comptabilité

Paie

Controlling

GPEC

Gestion de projet

Formation

Recrutement