Sebastien ISARD

Ingénieur des techniques de l’industrie spécialisé en mécanique et avec une option industrialisation, je dispose de 12 années d’expériences dans les domaines de la production, des méthodes et du bureau d'études.

Je dispose de :

* 5 années d’expériences passées au sein de PME de la holding SFID (MAURY et RENSON)

Sociétés spécialisées dans les pompes centrifuges et le matériel agricole.

* 7 années d’expériences passées au sein de la division Nucléaire de Rolls-Royce à Meylan.

Société spécialisée dans le pilotage et la sécurité des centrales nucléaires.

Afin de renforcer mon expérience technique, j’ai suivi une formation de Black Belt - Lean 6 sigma.

* J'intègre la société Symbio au mois de décembre 2018 pour un nouveau défi.

Société fournissant des solutions de piles à hydrogène pour le transport.



Mes compétences :

SolidWorks

CAO

ERP

Excel

Methodes

Hydraulique

NAVISION

Industrialisation

Formation Black belt - Lean 6 sigma