Sébastien JACQUEMIN

Je suis actuellement consultant chez Altran pour divers clients principalement dans le domaine de la logistique.



Je suis diplomé de l'école d'ingénieur IFMA (Clermont Ferrand) et suis spécialisé dans les systèmes industriels et la logistique.Au cours de mes études je suis formé dans les domaines suivants : Gestion Industriel, Supply Chain Management/Logistique, Recherche Opérationnelle, Qualité, Simulation de système industriel.



L'IFMA est une école jeune et dynamique qui nous donne l’opportunité de partir un an à l’étranger pour parfaire nos connaissances et nos capacités linguistique.



Mes compétences :

Qualité

Lean IT

Ingéniérie

Gestion de projet

Amélioration continue

Aéronautique

Logistics

management

ingénieur

engineer

supply chain

Logistique

LEAN

ERP