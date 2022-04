Guillaume FEBVAY

Je suis diplômé (2011) de l'Institut Français de Mécanique Avancée (IFMA - Ecole associée au groupe des Ecoles des Mines) à Clermont-Ferrand. L'école porte aujourd'hui le nom de "SIGMA Clermont-Ferrand"



Après une année à l'international à Karlsruhe et à Cambridge pendant mes études, mes expériences professionnelles me permettent d'affiner mes connaissances en matière de gestion et optimisation de production. De plus, mon expérience actuelle au sein de la CTS me permet de développer mes compétences managériales et de gestion temps réel.



Je suis très intéressé par les métiers de la production (gestion et optimisation de production, gestion des flux, gestion d'usine...) et par les métiers d'exploitation et de management.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

TPM

Génie Industriel

Gestion de Production