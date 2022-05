Sébastien JACQUET

Ingénieur Projet chez Entrepose Projets, j'ai déjà réalisé plusieurs projets au Nigéria et en Algérie.



Au cours de ces chantiers j'ai pu multiplier les postes ce qui m'a permis de perfectionner ma technique et d'apprendre à manager des équipes composées d'expatriés et de personnel local. D'autres postes m'ont permis de me familiariser avec l'aspect cost control, contrat et chiffrage des projets.



Actuellement en période de préavis et à la recherche d'un emploi



Management

Adaptation facile

Construction

Efficacité individuelle et collective

Travail en équipe

Relationnel aisé

Esprit de synthèse et d'observation

Mobilités et expatriation

Ingénieur

gaz