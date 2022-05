Sébastien JACQUEY

Manager hiérarchique et fonctionnel aguerri ayant évolué dans des Groupes à taille multiple, j'œuvre vers plus de collaboration fournisseur, une vigilance accrue du risque fournisseur et une contribution forte à la rentabilité de l’entreprise. J'aime à utiliser l'outil Digital comme vecteur d'efficience opérationnelle mais aussi pour transformer nos habitudes, et appuyer la transformation Digital globale de l'entreprise.



Mes compétences :

ERP SAP

Project management

Negociation achats

Achat

Marketing Achats

Sourcing

Stratégie achats

Investissement

Services

Négociation

Industrie

Reporting

Techniques

Logistique

Supply Chain