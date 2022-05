Sébastien JACQUEY

Je pilote la partie informatique, téléphonique et bureautique d'une des usines Solvay. Mon Rôle est de coordonner les différents besoins du site avec les orientations IT du groupe Solvay tout en gérant les contraintes liées à l'infrastructure local.



Ayant fait mes études et débuté ma carrière en tant que technicien spécialisé dans la régulation et l'automatisme, j'ai une vision globale de l'industrie.



C'est grâce à ma pugnacité et ma passion pour les nouvelles technologies en générale et l'informatique en particulier que l'on m'a proposé une place dans le secteur IT.

En outre, j'ai démontré que j'étais capable de m'adapter à des situations à la fois changeantes et compliqués.



Ma plus grande force est peut-être de savoir reconnaitre mes erreurs et d'être à la fois à l'écoute des autres tout en étant capable de prendre des décisions rapide et juste.



Mes compétences :

Cisco

dynamique

Help desk

Oracle

Pugnace

Sociable

Wmware