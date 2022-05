Sébastien JALADY

Sebastien 39 ans, autodidacte dans l'âme



D'une formation technique, le travail de terrain a formé mon professionnalisme.

Ainsi, j'ai acquis une grande technicité dans les différents procédés d’exécution et de dépannage des systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air.

Privilégiant avant tout le service, je prends beaucoup de plaisir à informer et à conseiller la clientèle puis de l'orienter vers des produits adaptés à ses besoins, ce qui a fait ressortir en moi

un aspect apprécié commercialement.

Une grande faculté d'adaptation dans diverses situations me permet d'évoluer intelectuellement.



Créateur d'une société de taille humaine en 2004



Mes compétences :

Refrigeration

Pompe à chaleur

Process

Génie climatique

Compétitivité productivité

Service client

Commercial