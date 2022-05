Sébastien JALLAIS

Après 8 ans en cabinet d’expertise comptable et notamment en tant que responsable clientèle, j’ai pu accompagner des entreprises et former leurs dirigeants en comptabilité, droit social, fiscal, juridique et développement commercial.



Aujourd’hui moi-même chef d’entreprise et spécialiste dans la recherche de crédit professionnel, j’accompagne les entreprises tout au long de leurs démarches: du montage de votre dossier au déblocage des fonds.



La méthodologie proposée permet après une écoute attentive, d’optimiser les besoins de financement des entreprises dans leur banque comme dans d’autre organisme. Chaque entreprise a son identité propre (structure juridique, capitaux, fiscalité, social, endettement, histoire, projets..) il est donc nécessaire de proposer des solutions de financement personnalisées pour permettre d’améliorer la performance économique des entreprises.



On peut retenir quatre leviers principaux dans l’accompagnement proposé aux chefs d’entreprises :



- Préparation et optimisation de la demande de financement, étude de faisabilité.

- Présentation et négociations des meilleures conditions de marché (taux d’emprunt, assurance, frais de gestion de compte…)

- Sécurisation du projet (contrôle des délais, s’assurer que les garanties personnels demandées sont proportionnées.)

- Aides à la décision après présentation des offres bancaires trouvées.



Afin de mettre en adéquation, les besoins des entreprises et les offres du marché, je travaille avec toutes les banques. J’accompagne des projets professionnels de toutes natures et je m’engage à apporter une réponse rapide et fiable sur la faisabilité de chaque projet



Mes compétences :

Gestion

Expertise comptable

Management

Recherche de financement

Conseil aux entreprises