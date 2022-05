Sébastien JALLET

Riche d'une expérience de 25 ans dans le domaine des centres de contacts, et plus particulièrement orientée pour la relation client, je n'ai qu'un seul but celui de satisfaire mon client dès son premier contact et à moindre coûts. Actuellement en charge du pilotage de centres internes ou encore de centres externalisés en France ou en offshore, je dispose d'une vision à la fois opérationnelle et fonctionnelle qui me permet d'orienter mon organisation pour atteindre cet objectif.



Mes compétences :

Knowledge management

Gestion de la relation client

Service client

Formation

Offshoring

Pilotage d'activité

User experience

Logiciel CRM

Outsourcing

Management opérationnel

Centre d'appels