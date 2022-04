Célia ARMAND

+ 8 ans d'expérience dans la gestion de marché, sites web et marketing online.



Actuellement responsable de la gestion de marchés internationaux et de leur développement (France, Amérique du Nord et Europe de l'Est), je suis notamment en charge :

- de l'analyse de résultats financiers (P&L)

- de la définition et mise en place de stratégie de positionnement sur des marchés concurrentiels

- de la définition et suivi de plan marketing

- de la définition et lancement de projets web

- du suivi des performances des différents leviers marketing (SEM, SEO, Affiliation, e-CRM, Pub, Business Development, Social)

- de la gestion d'une équipe de 6 market managers





Mes compétences :

Web 2.0

Web marketing

Projet web

Web analytics

E commerce et Web Marketing

SEO SEM

Strategie

ECommerce Strategy and Planning