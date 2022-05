Sébastien JAMBON

Titulaire de licences de géographie et d’aménagement du territoire, d’un Master 2 «Ingénierie de formation» à l’Université Lyon2 et diplômé de l’IGB, j'ai rejoint Elantiel en 2002.

Responsable de l’ingénierie pédagogique, j'interviens en accompagnement individuel et collectif, formation à tous les savoir-faire relationnels et analyse de pratiques dans tous les milieux professionnels publics, privés, associatifs…



Mes compétences :

Accompagnement à l'emploi

Analyse des pratiques

Approche systémique

Formation professionnelle

Gestion des conflits

Ingénierie de formation