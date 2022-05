Marie-Xavier LAPORTE

Ancienne Infirmière, diététicienne, je reçois mes patients dans mon cabinet place Bellecour.

Ma prise en charge se veut personnalisée et respectueuse des craintes mais aussi des désirs des personnes soignées. Je m'appuie avant tout sur leur motivation propre et sur leurs possibilités de changement. Adhérente au Groupe de Recherche sur l'Obésité et le Surpoids (GROS), je propose une prise en charge cognitive et comportementale abondée par la littérature scientifique.



Ayant également suivi un parcours de géographie et d'aménagement, il m'arrive de produire des diagnostics territoriaux pour le compte d'associations ou entreprise menant des projets de santé publique et de prévention. (Prévention de l'obésité, promotion de l'allaitement maternel)