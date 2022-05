Sébastien JANS

Vous souhaitez maîtriser votre fiscalité, construire un patrimoine ou le valoriser, vous créer des revenus complémentaires pendant votre activité ou pour votre retraite, protéger votre famille ou transmettre vos biens…

Nous élaborons préalablement ensemble un audit fiscal, patrimonial et financier en tenant compte de votre situation sociale, familiale et professionnelle, de vos motivations, de votre souci de prévoyance et de protection de votre famille, de retraite…

Nous proposons une réelle valeur ajoutée en matière de conseil, avec la vision et l’expérience d’un professionnel et les produits correspondants à vos besoins et à vos objectifs.



Le Cabinet Jans vous propose ses compétences :

• fiscale et civile (succession, défiscalisation, réduction d'ISF, cession d'entreprises etc.)

• sélection et gestion (Assurances vie, produits financiers, investissements immobiliers, Crédit , etc…)

Notre rôle est avant tout de vous écouter,de vous conseiller mais aussi et surtout de vous accompagner tout au long de votre vie pour modifier et rectifier les stratégies que nous mettons en place en fonction de votre situation et de l’évolution des règles juridiques ,fiscales et économiques.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Conseil

Défiscalisation